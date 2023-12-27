"Німці підтримують екстрадицію українських біженців": росіяни поширюють фейкове опитування
Ворог поширює фейкові результати опитування, нібито німці підтримують екстрадицію українських біженців
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворожі телеграм-канали поширюють результати опитування від статистичної служби ЄС щодо того, чи готові громадяни Німеччини підтримати екстрадицію українських біженців. Нібито більшість громадян Німеччини підтримують такий варіант.
"Під час аналізу Центр встановив, що подібних статичних даних на сайті Eurostat немає, отже поширювана рашистами інформація є черговим фейком, мета якого – створити ілюзію втоми від українців та України загалом", - наголошує ЦПД.
- У Києві встановили тимчасові блокпости для навчань, проте російська пропаганда запустила маніпуляцію, що на них вручають повістки.
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