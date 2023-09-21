Нотатки на полях освітнього бюджету

Збільшення бюджету свідчить про те що в освіті на сьогодні зʼявилося те, що заведено називати "політичною волею" і готовністю здійснювати зміни, або й трансформацію освіти. Зокрема, продовжити реформу НУШ.

Тепер питання як нею скористається команда МОН і освітні управлінці. Зафіксовані у головному кошторисі 1,5 млрд грн. Додатково 19 вересня, уряд затвердив постанову, що спрямовує залишок коштів освітньої субвенції в Державному бюджеті в розмірі 473,3 млн грн як окрему субвенцію на НУШ. Це означає, що ці кошти підуть на розвиток освіти, зокрема, на підтримку реформи загальної середньої освіти "Нова українська школа".

Кошти субвенції підуть на: закупівлю засобів навчання для 5-6 класів НУШ (256,4 млн грн); закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, компʼютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів (113,2 млн грн); придбання навчальної та навчально-методичної літератури для пілотних класів (43,7 млн грн); підвищення кваліфікації вчителів, керівників, заступників керівників закладів освіти, в яких здійснюється освітній процес за стандартом НУШ та підготовку тренерів-педагогів (60 млн грн).

Чи буде ця сума достатньою для усіх необхідних витрат, або й надмірною наразі сказати складно. Поки не бачу у відкритому доступі розрахунків. Втім, не менш важливий механізм їх розподілу і контролю. Коли НУШ лише стартував, то з першими субвенціями у 2019 р. вузьким місцем виявилися обласні адміністрації, які подекуди довго не могли ухвалити потрібних рішень. Давалися взнаки і брак виробників обладнання, недоброчесна конкуренція під час закупівель тощо. Окремим болем залишається якість підручників. А тут цілий клубок: і негласна монополія окремих авторських колективів і недолугі процедури відбору і відсутність розуміння для багатьох освітян чим є сучасний підручник.

2,5 млрд грн на облаштування укриттів (на 1 млрд більше, ніж поточного року) це цілком доречно в умовах війни. Питання лише у тому чи будуть ці укриття з барабанами та іншою перкусією чи з обладнанням для навчальних активностей. Скажімо так, щоби було зручно працювати у малих групах. А от модернізація харчоблоків у школах на 1,5 млрд грн дещо дивує. Чи справді тепер це невідкладна ситуація.

Наука: 118 млн грн (на 100 млн більше, ніж 2023 року) підтримка досліджень і науково-технічних розробок у ЗВО та 610,4 млн грн Національному фонду досліджень для грантової підтримки науковців дає надію, але спонукає вкотре запитати, а що у нас з трансформацією вищої освіти? Коли буде повноцінна автономія університетів і водночас коли в них буде ефективне урядування?

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Микола Скиба, експерт напрямку "Освіта" Українського інституту майбутнього.