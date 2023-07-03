Нова Зеландія стала першою країною в світі, яка заборонила використовувати будь-які пластикові пакети в супермаркетах
Нова Зеландія стала першою у світі країною, яка заборонила в супермаркетах будь-які тонкі пластикові пакети, які зазвичай використовуються для зберігання фруктів і овочів
Про це пише BBC.
Зазначається, що це нововведення набуло чинності у суботу, 1 липня, і воно входить до складу широкої урядової ініціативи проти використання одноразового пластику. Очікується, що новий крок дозволить уникнути використання 150 мільйонів поліетиленових пакетів на рік.
Рейчел Брукінг, заступниця міністра навколишнього середовища, повідомила, що відповідно до заборони на використання товстіших поліетиленових пакетів, яка набула чинності у 2019 році, було збережено понад мільярд таких пакетів. Однак, на її думку, Нова Зеландія все ще виробляє занадто багато пластикових відходів.
Щоб покращити ситуацію з використанням пластикових пакетів, Рейчел Брукінг закликала громадян приносити свої власні сумки або придбавати багаторазові пакети в супермаркетах.
- Нагадаємо, що у 2021 році в українських супермаркетах заборонили безкоштовні пластикові пакети.
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