Новий Гончаренко центр у Кривому Розі надаватиме правову допомогу військовим та вимушеним переселенцям

У місті Кривий Ріг відкрито новий Гончаренко центр, який став 25-м за рахунком культурно-освітнім волонтерським простором мережі. У відкритті взяли участь представники юридичної спільноти міста, Центру безоплатної правової допомоги, педагоги Державного Криворізького педагогічного університету, волонтери, підприємці та громадські діячі.

Волонтерський проєкт на базі адвокатського об’єднання запустився ще до офіційного відкриття – учасники надавали безкоштовні юридичні консультації військовим, представникам тероборони, вимушеним переселенцям і місцевому населенню.



За словами директора Гончаренко центру в Кривому Розі Миколи Брюховецького, наразі центр перетворюється на потужний волонтерський хаб, основним напрямком діяльності якого буде надання правової підтримки.

"Найактивніші учасники центру – це п’ятеро адвокатів. Враховуючи нашу фаховість, досвід та знання, найбільш корисне для людей зараз, що ми можемо зробити – це надавати правову допомогу онлайн і офлайн, яка зараз потрібна багатьом людям. Але ми не забуваємо і про інші напрямки, адже вони не менш важливі. Зокрема, в нас дуже потужні викладачки англійської. Також плануємо зорганізувати художню майстерню та створити групу психологічної підтримки", - розповів директор місцевого осередку.



Як зазначив засновник волонтерської мережі Гончаренко центр, нардеп Олексій Гончаренко, Кривий Ріг є прифронтовим містом, в якому наразі знаходиться багато військових та вимушених переселенців, які потребують волонтерської допомоги.

"Війна продовжується на всіх фронтах. І волонтерська робота зараз потрібна в усіх напрямках, в усіх містах та містечках. Для Кривого Рогу, який знаходиться в 50 км від лінії південного фронту – це надзвичайно важливо. Військовим, що відправляються на фронт, і біженцям, у яких війна відібрала все, часто необхідна матеріально-технічна, а також юридична та психологічна. В цих напрямках і плануємо працювати, перш за все", - підкреслив Олексій Гончаренко.





Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.

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