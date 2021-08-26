Новий представник України при ЄС озвучив пріоритети у роботі

Про це він сказав в коментарі Укрінформу.

“Розглядаю це призначення як вияв високої довіри, яку сподіваюся виправдати”, - наголосив він.

За його словами, потрібно долучатись до підготовки до чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня.

“Серед своїх основних завдань я бачу забезпечення глибокого розуміння українських реалій, наших потреб, логіки наших дій. І, відповідно, розуміння в Україні можливостей ЄС, динаміки процесів. Це, на мій погляд, є важливим для визначення пріоритетів та уникнення надочікувань та розчарувань. В той же час треба продовжувати стратегічний діалог щодо майбутнього відносин України з ЄС. Ні у кого не має бути сумнівів щодо права України бути членом ЄС. В цьому контексті пріоритетним середньостроковим завданням буде адаптація до вимог сьогодення Угоди про асоціацію”, - зазначив він.

25 серпня Зеленський призначив Ченцова представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.