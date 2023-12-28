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Головна рецепти Новорічні салати з тунцем на будь-який смак. Пропонуємо кілька рецептів
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Новорічні салати з тунцем на будь-який смак. Пропонуємо кілька рецептів

28 грудня, 2023 четвер
13:00
рецепти

Рибні салати з морської риби є одними з найкорисніших, тому рецепт салату з тунцем ідеально підходить усім, хто піклується про своє здоров'я

Салат з тунцем, квасолею та помідорами

рецепт салату з тунцем

Інгредієнти для салату з тунцем, квасолею та помідорами:

  • сік лимонний – 1 ст. л.
  • оцет (білий винний, у заправку) - 1,5 ст. л.
  • олія оливкова (у заправку) - 2 ст. л.
  • петрушка - 1 пуч.
  • цибуля червона - 1 шт.
  • помідори чері - 250 г
  • квасоля (біла) - 0,5 скл.
  • тунець (консервований у власному соку, 2 банки по 130 г) - 260 г
  • суміш перців (до смаку, в заправку)
  • цукор (у заправку) – 0,5 ч. л.
  • сіль (у заправку, за смаком, близько 1/4 ч. л.) 

Рецепт приготування салату з тунцем, квасолею та помідорами:

  • квасолю замочити на 6 годин
  • відварити до готовності 40 хв.
  • змішати оливкову олію, лимонний сік та винний оцет
  • додамо суміш перців, сіль та цукор
  • ретельно перемішаємо
  • червону цибулю нарізати кільцями дуже тонко
  • замаринувати її в отриманій заправці
  • банки з тунцем відкрити
  • злити рідину 
  • вилкою розібрати філе на невеликі шматочки
  • помідори черрі розрізати вздовж навпіл 
  • петрушку нарізати дрібно
  • змішати квасолю, філе тунця, петрушку та замариновану цибулю разом із заправкою
  • сервірувати та прикрасити помідорами та гілочками петрушки.

Салат з авокадо та тунця

Інгредієнти для салату з авокадо та тунця:

  • тунець (у своєму соку, 80 г) - 1 бан.
  • авокадо - 1 шт.
  • яйце куряче (відварене) - 1 шт.
  • помідор - 1 шт.
  • лимон (невеликий) - 0,5 шт.
  • олія (оливкова) - 1 ст. л.
  • сіль - 1 дрібка
  • цукор - 1 дрібка
  • цибуля червона - 15 г
  • зелень - за смаком
  • часник – 1 зуб.

Рецепт салату з авокадо та тунця:

  • лимон, помідор і зелень помити
  • авокадо, яйце та цибулю почистити
  • середніми кубиками нарізати яйце, авокадо і помідор
  • цибулю нарізати тонким пір'ям
  • часник дрібно порубати
  • додати до нарізаних продуктів філе тунця та зелень
  • посолити і злегка поцукрити
  • збризкати салат соком лимона 
  • заправити олією
  • поперчити за бажанням
  • перед подачею добре перемішати.

Салат з тунцем та квасолею

Інгредієнти для салату з тунцем та квасолею:

  • квасоля консервована (стандартна банка 400 г) – 1 бан.
  • тунець - 200 г
  • яйце куряче - 3 шт.
  • зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) - 1 пучка
  • часник – 1 зуб.
  • майонез - 1 ст. л.
  • сіль за смаком
  • пперець чорний (до смаку)

Рецепт приготування салату з тунцем та квасолею:

  • взяти стандартну банку квасолі
  • злити рідину
  • сік тунця в банці залишити
  • у салатнику з'єднуємо квасолю, тунець, дрібно нарізані яйця
  • дрібно шаткуємо зелень і додаємо в салат
  • солимо і перчимо на смак
  • додаємо майонез та зубчик часнику, пропущений через прес
  • перемішуємо 
  • подаємо до столу.

Смачного!

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