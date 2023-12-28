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Новорічні салати з тунцем на будь-який смак. Пропонуємо кілька рецептів
Рибні салати з морської риби є одними з найкорисніших, тому рецепт салату з тунцем ідеально підходить усім, хто піклується про своє здоров'я
Салат з тунцем, квасолею та помідорами
Інгредієнти для салату з тунцем, квасолею та помідорами:
- сік лимонний – 1 ст. л.
- оцет (білий винний, у заправку) - 1,5 ст. л.
- олія оливкова (у заправку) - 2 ст. л.
- петрушка - 1 пуч.
- цибуля червона - 1 шт.
- помідори чері - 250 г
- квасоля (біла) - 0,5 скл.
- тунець (консервований у власному соку, 2 банки по 130 г) - 260 г
- суміш перців (до смаку, в заправку)
- цукор (у заправку) – 0,5 ч. л.
- сіль (у заправку, за смаком, близько 1/4 ч. л.)
Рецепт приготування салату з тунцем, квасолею та помідорами:
- квасолю замочити на 6 годин
- відварити до готовності 40 хв.
- змішати оливкову олію, лимонний сік та винний оцет
- додамо суміш перців, сіль та цукор
- ретельно перемішаємо
- червону цибулю нарізати кільцями дуже тонко
- замаринувати її в отриманій заправці
- банки з тунцем відкрити
- злити рідину
- вилкою розібрати філе на невеликі шматочки
- помідори черрі розрізати вздовж навпіл
- петрушку нарізати дрібно
- змішати квасолю, філе тунця, петрушку та замариновану цибулю разом із заправкою
- сервірувати та прикрасити помідорами та гілочками петрушки.
Салат з авокадо та тунця
Інгредієнти для салату з авокадо та тунця:
- тунець (у своєму соку, 80 г) - 1 бан.
- авокадо - 1 шт.
- яйце куряче (відварене) - 1 шт.
- помідор - 1 шт.
- лимон (невеликий) - 0,5 шт.
- олія (оливкова) - 1 ст. л.
- сіль - 1 дрібка
- цукор - 1 дрібка
- цибуля червона - 15 г
- зелень - за смаком
- часник – 1 зуб.
Рецепт салату з авокадо та тунця:
- лимон, помідор і зелень помити
- авокадо, яйце та цибулю почистити
- середніми кубиками нарізати яйце, авокадо і помідор
- цибулю нарізати тонким пір'ям
- часник дрібно порубати
- додати до нарізаних продуктів філе тунця та зелень
- посолити і злегка поцукрити
- збризкати салат соком лимона
- заправити олією
- поперчити за бажанням
- перед подачею добре перемішати.
Салат з тунцем та квасолею
Інгредієнти для салату з тунцем та квасолею:
- квасоля консервована (стандартна банка 400 г) – 1 бан.
- тунець - 200 г
- яйце куряче - 3 шт.
- зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) - 1 пучка
- часник – 1 зуб.
- майонез - 1 ст. л.
- сіль за смаком
- пперець чорний (до смаку)
Рецепт приготування салату з тунцем та квасолею:
- взяти стандартну банку квасолі
- злити рідину
- сік тунця в банці залишити
- у салатнику з'єднуємо квасолю, тунець, дрібно нарізані яйця
- дрібно шаткуємо зелень і додаємо в салат
- солимо і перчимо на смак
- додаємо майонез та зубчик часнику, пропущений через прес
- перемішуємо
- подаємо до столу.
Смачного!
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