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Огляд

Новозеландський військовий загинув на фронті в Україні, Іспанія відправляє Україні танки, а у Бахмуті тривають бої. Світові ЗМІ про Україну 23 березня

Андріана Стахів
23 березня, 2023 четвер
21:33
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань опинилася передача українській армії танків з Іспанії, загибель новозеландського військового на війні в Україні, а також тривалі бої у Бахмуті та околицях

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 23 березня:

The New York Times

Видання публікує репортаж із території бойових дій поблизу Бахмуту, розповідаючи про українських військових та їх велику потребу у танках Abrams. "Великі сніжинки безшумно дрейфували між деревами, коли два танки радянських часів з ревінням оживали і продиралися крізь багнюку вгору по пагорбу", – починає свій матеріал NYT, підкреслюючи необхідність пришвидшення поставок обіцяних західних бойових танків, які допоможуть українським воїнам у боротьбі із росіянами. "Нам потрібне західне обладнання, щоб ми могли виходити вночі, – цитують у медіа бійця із позивним Канцлер, – а також хороший зв'язок і хороша оптика. Тут це все старе". Поряд із цим журналісти діляться історіями двох танкістів, Полтави й Канцлера, кожен із яких має свою військову долю. "Обидва командири вдячні Заходу за підтримку України у війні проти Росії, але вони все ще воюють на техніці радянських часів, яка потребує частого технічного обслуговування. Цього місяця один з їхніх танків, повертаючись ввечері з бою, неодноразово глухнув, відригуючи білий дим", – пише NYT.

Зеленський відвідав Херсонщину, об'їхавши райони, що постраждали від повномасштабного вторгнення Росії та її багатомісячної кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури України. Цей візит став другим візитом президента до прифронтової зони за два дні. У виданні наголошують, що поїздки Зеленського до регіонів, частково окупованих Росією, відбуваються в той час, коли західні союзники нарощують поставки зброї та боєприпасів в Україну, яка готується до контрнаступу. Він відвідав село Посад-Покровське, яке було значною мірою зруйноване під час боїв за Херсон, і зазначив: "Наразі тут триває відновлення електро- та водопостачання, відбудовується медична амбулаторія, люди повертаються".

The Washington Post

Лідери ЄС збираються в Брюсселі на дводенний саміт, на якому обговорюватимуться подальша підтримка України з боку Європейського Союзу, заходи щодо посилення колективного тиску на Росію та рішення про надання Києву більшої кількості боєприпасів. Від початку російського повномасштабного вторгнення країни ЄС надали Україні близько 73 мільярдів доларів. Разом із тим у Союзі заявляють, що вони "єдині у своїй солідарності з Україною і будуть підтримувати її стільки, скільки знадобиться". Тим часом Шойгу нагороджує медалями двох пілотів винищувачів, відповідальних за те, що вони облили пальним, а потім збили пропелер американського безпілотника над Чорним морем. "Білий дім нещодавно оприлюднив відеозапис інциденту, який, як видається, спростовує твердження Кремля про те, що Сполучені Штати є агресором", – підкреслюють у WP.

The Guardian

Видання публікує підбірку денних новин із України. Зокрема те, що Володимир Зеленський повторив свій заклик до західних союзників надати йому більше далекобійної зброї, виступаючи на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. "Кажуть, що його розповідь про "руйнівні" сцени, свідком яких він став, була емоційною і справила великий вплив на 27 лідерів ЄС та високопосадовців у Брюсселі, які його слухали. Одного разу захищена лінія зв'язку перервалася, але незабаром була відновлена", – акцентують у Guardian. Також ЗМІ повідомляє, посилаючись на Генштаб, про те, що російські війська залишили місто Нова Каховка, а покидаючи місто, викрали з прилеглих будинків побутову техніку, цінні речі, одяг і мобільні телефони.

На війні в Україні загинув колишній новозеландський солдат Кане Те Тай. Він воював у складі Міжнародного легіону і був відомий тим, що документував бої та повсякденне життя в Україні у соціальних мережах. Загибель 38-річного Те Тая підтвердило міністерство закордонних справ Нової Зеландії з посиланням на джерела в українському уряді. Для багатьох новозеландців він був уособленням неофіційної участі країни у війні в Україні. Військовий збирав кошти на спорядження та давав інтерв'ю для новин перед тим, як покинути Нову Зеландію у травні 2022 року, а також документував свої дружні стосунки, битви та повсякденне життя в Instagram та Facebook. Кане Те Тай був одним із багатьох іноземних бійців, які вирушили на Донбас після того, як у лютому минулого року президент України звернувся до добровольців з-за кордону із закликом про допомогу.

Ймовірний республіканський претендент на пост глави Білого дому Рон ДеСантіс змінив свою позицію щодо України після широкої критики за те, що назвав російське вторгнення "територіальною суперечкою". ДеСантіс також назвав Володимира Путіна "військовим злочинцем".

Politico

Видання присвячує матеріал темі боєприпасів для України, запитуючи, чи впорається із цим завданням ЄС. Європейський Союз виходить на новий рівень з амбітним планом спільної закупівлі терміново необхідних боєприпасів для України і нарощування європейської оборонної промисловості для нової ери протистояння з Росією. Проте це складний виклик для організації, яка народилася як економічний мирний проєкт без військового стержня.

CNN

Медіа пише про те, що росіяни зазнають великих втрат у трьох гарячих точках уздовж лінії фронту. Посилаючись на слова речника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого, CNN пише, що осередком головного удару противника залишається Бахмут. "Фактично, якщо вони будуть продовжувати таку ж динаміку, то через деякий час бойовиків Вагнера не залишиться", – говорить він. Тим часом в Авдіївці та навколо неї тривають інтенсивні російські обстріли та авіаудари по українській обороні. Проте  багато цивільних не бажають виїжджати, особливо люди похилого віку, а електрики у місті немає з травня минулого року.

Міністерство закордонних справ Росії знову засудило заявку Фінляндії на вступ до НАТО, назвавши її "незбалансованою" і "контрпродуктивною". "Ми розуміємо, що за цією політичною кампанією стоять Сполучені Штати Америки і низка їхніх союзників", – заявила Захарова.

Іспанія відправить перші 6 сучасних бойових танків в Україну до кінця наступного тижня. Шість танків Leopard 2A4 проходять останні перевірки на збройовому заводі поблизу Севільї на півдні Іспанії, ще чотири танки, призначені для України, незабаром також прибудуть туди для перевірки і випробувань.

Не оминає видання й поїздки Зеленського на Херсонщину. Президент відвідав один з енергетичних об'єктів у регіоні. Російські війська зруйнували значну частину енергетичної інфраструктури в Херсоні перед тим, як відійшли на східний берег Дніпра. Проте артилерійські удари по території області не припиняються, що перешкоджає проведенню ремонтних робіт, а перебої в електропостачанні залишаються частими. 

BBC

Британці пишуть про лінію фронту поблизу Бахмута, місця, де російські війська всього за 700 метрів від українських позицій. На півдні Донецької області українські танки та піхотинці стоять непохитно, пише BBC, на цій лінії фронту російські очі завжди спостерігають, чекаючи нагоди для атаки. "Коли ми проїжджаємо повз піхотні окопи, конюшина починає зникати, замінюючись багнюкою та воронками від бомб. Наземні міни та снаряди, що не розірвалися, встеляють землю. Верхівки дерев, ще голі з зими, тепер розколоті та розтрощені", – описують журналісти зону бойових дій. Нещодавно тут був танковий бій, у якому українські воїни відтіснили окупантів.

Gazeta Wyborcza

Російський тиск на Бахмут не припиняється, повідомляє "Виборча". Місто залишається однією з головних цілей російської армії, попри те,що тут окупанти зазнають великих втрат. 

Рішення МКС про арешт Путіна стало для Кремля справжньою несподіванкою, переконані у польському видання. Експерти переконані, що це сигнал російській політичній еліті об'єднатися проти нього. Попри численні думки юристів, які вказують на те, що ордер на арешт російського президента сьогодні слід розглядати в першу чергу як символічний жест, російська влада стала більш стурбованою.

Париж вже не виключає, що може надати українській армії з десяток бойових літаків "Міраж".  У "Виборчій" наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення Франція неодноразово випереджала рішення союзників щодо військової допомоги Україні, спочатку у вигляді гармат Caesar, а потім бронемашин AMX, а передача останніх відкрила шлях до рішення про надання Києву західних танків.

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