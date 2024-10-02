У Києві погіршилася якість повітря: людям радять обмежити перебування на вулиці

Про це поінформувала пресслужба КМДА.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київщини та транскордонний вплив, зазначили там і нагадали, що Укргідрометцентр прогнозував 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію області.

При цьому на правому березі ситуація з забрудненням повітрям гірша, ніж на лівому.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 60 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 70 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 68 (середній рівень забрудненості).

Людям радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, що в понеділок, 30 вересня, в столиці також фіксували задимлення, причиною якого були пожежі в екосистемах у Київській області.