У Києві погіршилася якість повітря: людям радять обмежити перебування на вулиці
Столична влада заявила про тимчасове погіршення стану повітря в Києві 2 жовтня. Фахівці зафіксували підвищення концентрації зважених частинок (пилу)
Про це поінформувала пресслужба КМДА.
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київщини та транскордонний вплив, зазначили там і нагадали, що Укргідрометцентр прогнозував 1 та 2 жовтня потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію області.
При цьому на правому березі ситуація з забрудненням повітрям гірша, ніж на лівому.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 60 (середній рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 70 (середній рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 68 (середній рівень забрудненості).
Людям радять:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, що в понеділок, 30 вересня, в столиці також фіксували задимлення, причиною якого були пожежі в екосистемах у Київській області.
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