НЗСУ надасть фінансову допомогу лікарням, які неспроможні забезпечити медикам ринкові зарплати

Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 26 січня.



"Держава готова надати підтримку більшості закладів охорони здоров'я, які цього потребують. Медзаклади, які неспроможні виконати постанову уряду щодо забезпечення ринкової заробітної плати медпрацівникам з об’єктивних причин, отримають фінансування за окремим пакетом від НСЗУ, який матиме чіткі цілі по кожній лікарні з визначенням місця лікарні в спроможній мережі. Цей пакет фінансування видаватиметься на півроку", - сказав Ляшко.



За його словами, МОЗ буде верифікувати кожен медзаклад, який декларує, що потребує допомоги від держави. Це буде відбуватися для того, щоб з'ясувати, куди витратили кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати медпрацівникам.



"Ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки млн грн залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку, абсолютно неприпустима. Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату", - сказав міністр.



Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку і при цьому залишають їх працювати повний робочий день.



"Ми детально моніторимо ситуацію у кожному регіоні. Керівник закладу, який вирішить таким чином “зекономити” бюджет лікарні, за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання. Для цього вже існують відповідні механізми", - сказав Ляшко.



Нагадаємо, з 1 січня 2022 року для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я, мінімальна зарплата становить 20 тис. грн.