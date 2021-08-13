Обговорили Кримську платформу і боротьбу з корупцією: Венедіктова зустрілася з тимчасовою повіреною США Квін
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова провела зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін
Про це вона повідомила у Facebook.
Співрозмовниці обговорили "Кримську платформу".
"Підтримка наших міжнародних партнерів та їх проактивні дії задля деокупації півострова, а також рішуче засудження порушень прав людей та воєнних злочинів там – це запорука повернення тимчасово окупованих територій та притягнення до відповідальності винних", - написала Венедіктова.
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Також Квін та Венедіктова обговорили конкурс на посади керівництва САП.
"Окремо зупинились на питаннях співпраці щодо розвитку прокуратури в цілому. Після завершення реформи кадрового перезавантаження нині тривають у внутрішні трансформації: спеціалізація прокурорів, розробка стандартів роботи, діджиталізація та дебюрократизація інституції", - підсумувала генпрокурорка.
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