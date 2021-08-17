Обіцяли прибуток від торгівлі валютами: у Києві викрили фінансову піраміду

Про це повідомляє департамент Кіберполіції.

"Правоохоронці викрили трьох осіб в організації фейкових інвестиційних інтернет-проєктів, - йдеться в повідомленні.

Так, у ході слідства було встановлено, що троє жителів Харкова і Сум створили інвестиційну онлайн-платформу. Вони пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами. Інвестори перераховували кошти на рахунки організаторів, проте надалі шахраї "зникали" разом з грошима.





Загальна сума збитку, яку шахраї встигли завдати потерпілим, склала 2 млн грн.

За місцем проживання та в автомобілях шахраїв проведено обшуки. У них вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони.





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