Обіцяли прибуток від торгівлі валютами: у Києві викрили фінансову піраміду
Столичні співробітники кіберполіції заблокували фінансову онлайн-піраміду. Сума збитків склала 2 млн грн
Про це повідомляє департамент Кіберполіції.
"Правоохоронці викрили трьох осіб в організації фейкових інвестиційних інтернет-проєктів, - йдеться в повідомленні.
Так, у ході слідства було встановлено, що троє жителів Харкова і Сум створили інвестиційну онлайн-платформу. Вони пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами. Інвестори перераховували кошти на рахунки організаторів, проте надалі шахраї "зникали" разом з грошима.
Загальна сума збитку, яку шахраї встигли завдати потерпілим, склала 2 млн грн.
За місцем проживання та в автомобілях шахраїв проведено обшуки. У них вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони.
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