Про це вона розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна.

"Додайте ще туди ведмедів, бубни "ай-не-не", червона ікра, водка, балет і поверх того всього ще бобровий полушубок. У нас недооцінена роль культурної дипломатії - це сила, яка формує все. Знаю, бо пропрацювала три з половиною роки секретарем з питань культури в українському посольстві у Франції. Тут ми дуже запізнилися, та й зрештою у нас не було тих можливостей", - вважає вона.

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Письменниця зазначила, що навколо РФ завжди було багато міфотворчості, яка призвела до того, що європейці зараз висловлюють наративи про те, що "не всі росіяни погані".

"І ти їм кажеш: дивіться в Бучі, хто це робив своїми руками? Де був Толстой і Достоєвський в цей час? Чи читали росіяни ці книжки? Зрештою Лермонтов описував групове зґвалтування в одному зі своїх ранніх віршів - ось лице їхньої культури - ця безвихідність, достоєвщина, приреченість", - додає вона.

Карпа вважає, що наразі українська література має мало перекладів, і класичних, і сучасних та мало промо української культури.

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"Зараз з війною стало легше вже. У Франції добре знають філософа Костянтина Сігова і письменника Андрія Куркова. Я б хотіла, щоб більше моїх колег перекладали і їх читали. Щоб були такі виставки, як робив художній музей про український модернізм у Мадриді", - каже співачка.