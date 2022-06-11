ОБСЄ не евакуювала своїх українських працівників після 24 лютого та припинила з ними зв'язок, - Politico

Про це пише видання Politico.

Організація вивезла іноземців з країни, а з українцями розірвала контракти.

Штат ОБСЄ становив 966 міжнародних спостерігачів і місцевих співробітників. Розпорядження про евакуацію було віддано ввечері 24 лютого.

Як стверджують журналісти,в руках армії РФ опинилися 43 автомобілів Toyota і Nissan, і ряд секретних даних.

У розслідуванні стверджується, що 478 українських співробітників не планувалось евакуювати ОБСЄ. Їм нібито запропонували виїжджати власним транспортом, але без допомоги на перетин кордону. Також організація ОБСЄ розірвала контракти зі своїми українськими працівниками.