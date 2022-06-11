ОБСЄ не евакуювала своїх українських працівників після 24 лютого та припинила з ними зв'язок, - Politico
ОБСЄ провалила евакуацію з України своїх представників після початку повномасштабної війни
Про це пише видання Politico.
Організація вивезла іноземців з країни, а з українцями розірвала контракти.
Штат ОБСЄ становив 966 міжнародних спостерігачів і місцевих співробітників. Розпорядження про евакуацію було віддано ввечері 24 лютого.
Як стверджують журналісти,в руках армії РФ опинилися 43 автомобілів Toyota і Nissan, і ряд секретних даних.
У розслідуванні стверджується, що 478 українських співробітників не планувалось евакуювати ОБСЄ. Їм нібито запропонували виїжджати власним транспортом, але без допомоги на перетин кордону. Також організація ОБСЄ розірвала контракти зі своїми українськими працівниками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе