Обстріли будинків, пограбування їх військами РФ: на Херсонщині за добу зафіксували 15 воєнних злочинів Росії
На Херсонщині 29 серпня зафіксували 15 воєнних злочинів, зокрема обстріли Росією цивільних об'єктів, колабораціонізм місцевого жителя
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
Окупанти обстріляли низку населених пунктів Херсонщини. Найбільше постраждали Правдине й Ольгине, де росіяни поцілили у приватні будинки та зруйнували багато цивільних об'єктів.
Крім того, 29 серпня викрили колаборанта, який добровільно очолив "районну ВЦА" та брав участь у формі "Вмєстє с Россієй", на якому публічно закликав місцевих голосувати на "референдумі" за вступ Херсонщини до складу РФ.
Також відомо, що в Херсоні й області загарбники масово грабують будинки й вивозять майно на викрадених ними автівках.
- 30 серпня в Херсоні від самого ранку місцеві жителі чують нові вибухи. На Херсонщині оголосили повітряну тривогу.
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