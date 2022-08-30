Про це повідомило МВС України в телеграмі.

Окупанти обстріляли низку населених пунктів Херсонщини. Найбільше постраждали Правдине й Ольгине, де росіяни поцілили у приватні будинки та зруйнували багато цивільних об'єктів.

Крім того, 29 серпня викрили колаборанта, який добровільно очолив "районну ВЦА" та брав участь у формі "Вмєстє с Россієй", на якому публічно закликав місцевих голосувати на "референдумі" за вступ Херсонщини до складу РФ.

Також відомо, що в Херсоні й області загарбники масово грабують будинки й вивозять майно на викрадених ними автівках.

30 серпня в Херсоні від самого ранку місцеві жителі чують нові вибухи. На Херсонщині оголосили повітряну тривогу.

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