Обсяги вугілля на складах українських ТЕС на третину менше від запланованих на початок серпня, - "Укренерго"

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".



"Загалом відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж має бути на 9 серпня", - йдеться у повідомленні.



Так, за інформацією "Укренерго, ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС залишається критичною. Так, станом на ранок 9 серпня запаси складають 738 тис. тонн вугілля. Це на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.



Зокрема, обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС за тиждень зріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового - зменшився на 5,4%, до 522 тис. тонн.

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