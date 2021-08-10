Обсяги вугілля на складах українських ТЕС на третину менше від запланованих на початок серпня, - "Укренерго"
Станом на 9 серпня запаси вугілля на складах теплоелектростанцій (ТЕС) складають 738 тис. тонн, що на 36% менше плану на цю дату
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Загалом відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться на 36,4% менше, ніж має бути на 9 серпня", - йдеться у повідомленні.
Так, за інформацією "Укренерго, ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС залишається критичною. Так, станом на ранок 9 серпня запаси складають 738 тис. тонн вугілля. Це на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.
Зокрема, обсяг антрацитового вугілля на складах ТЕС за тиждень зріс на 3,2% до 261 тис. тонн, а газового - зменшився на 5,4%, до 522 тис. тонн.
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