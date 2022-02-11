Очільник делегації ЄС в Україні Маасікас терміново залишив Київ
Очільник делегації Євросоюзу в Україні Матті Маасікас терміново покинув Київ
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела.
Цю інформацію також підтвердив представник Європейської служби зовнішньополітичних зв'язків Пітер Стано.
Стано підкреслив, що ситуацію продовжують оцінювати в міру її розвитку і від'їзд Маасікаса не є евакуацією.
Персонал же, за його словами, має можливість працювати, не з України.
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