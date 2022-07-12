Про повідомив телеграм-канал "База", з посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

Глава Північної Осетії їхав в одному з автомобілів у районі міста Гуляйполе, коли на колону напала диверсійна група – машини закидали гранатами. Кілька людей із батальйону отримали поранення. Міняйло пощастило трохи більше: чиновник був легко контужений і швидко прийшов до тями.

Тим часом, сам Меняйло не підтвердив інформацію про контузію та повідомив "Базі", що вже знаходиться на території Росії.

"Все добре. Я вже їду Краснодарським краєм, повертаюся додому. Жодної диверсійної групи ніхто не бачив. Те, що там прилітає, — щодня, обстріли бувають. Там прилітає скрізь на передовій. Але зі мною все нормально, все гаразд", - прокоментував Меняйло.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ ліквідували на Херсонщині російського генерала з Севастополя та ще декількох вищих офіцерів

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