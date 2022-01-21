Очільники МЗС Франції та Канади обговорили накопичення російських військ біля України та шляхи стримування РФ
Міністри закордонних справ Канади та Франції Мелані Жолі та Жан-Ів Ле Дріан обговорили способи стримування російської агресії щодо України та наголосили на необхідності діалогу
Про це пише Укрінформ.
"Серед обговорених під час зустрічі питань, міністри поділилися думками стосовно накопичення російських військ у та навколо України. Міністр Мелані Жолі наголосила на важливості збереження непохитної підтримки України з метою стримування подальшої російської агресії", - зазначили в МЗС Канади.
Крім того, Мелані Жолі та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості продовження діалогу для пошуку мирного розв'язання конфлікту.
"Серед інших тем розмови була ситуація в Лівані, центральноафриканському та індійсько-тихоокеанському регіонах", - додали у відомстві.
- Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі.Вони говорили про безпекову ситуацію та двосторонню взаємодію.
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