Очільники МЗС Франції та Канади обговорили накопичення російських військ біля України та шляхи стримування РФ

Про це пише Укрінформ.



"Серед обговорених під час зустрічі питань, міністри поділилися думками стосовно накопичення російських військ у та навколо України. Міністр Мелані Жолі наголосила на важливості збереження непохитної підтримки України з метою стримування подальшої російської агресії", - зазначили в МЗС Канади.



Крім того, Мелані Жолі та Жан-Ів Ле Дріан наголосили на важливості продовження діалогу для пошуку мирного розв'язання конфлікту.



"Серед інших тем розмови була ситуація в Лівані, центральноафриканському та індійсько-тихоокеанському регіонах", - додали у відомстві.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з очільницею МЗС Канади Мелані Жолі.Вони говорили про безпекову ситуацію та двосторонню взаємодію.

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