Один із найбільших маркетплейсів у світі Fiverr призупиняє роботу в Росії
Росіяни не зможуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі Fiverr.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Fiverr призупиняє свою діяльність у Росії. Росіяни не можуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі", – йдеться в повідомленні.
Крім цього, компанія вирішила повернути всі збори, зібрані за останні кілька тижнів, українським фрілансерам як спосіб додаткової фінансової підтримки.
Довідка: Fiverr – один із найбільших маркетплейсів онлайн-послуг у світі. Платформа дає змогу реєструвати та подавати заявки на невеликі одноразові роботи або концерти в Інтернеті.
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