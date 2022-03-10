Один із найбільших маркетплейсів у світі Fiverr призупиняє роботу в Росії

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Fiverr призупиняє свою діяльність у Росії. Росіяни не можуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі", – йдеться в повідомленні.



Крім цього, компанія вирішила повернути всі збори, зібрані за останні кілька тижнів, українським фрілансерам як спосіб додаткової фінансової підтримки.



Довідка: Fiverr – один із найбільших маркетплейсів онлайн-послуг у світі. Платформа дає змогу реєструвати та подавати заявки на невеликі одноразові роботи або концерти в Інтернеті.

Нагадаємо, Google обмежує роботу Google Play у РФ.

10 березня YouTube запровадив обмеження на функції спонсорства, YouTube Premium і Music Premium для російських користувачів.