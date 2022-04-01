Один із операторів відновив мобільний зв'язок в низці населених пунктів на Запоріжжі

Про це повідомила пресслужба компанії у коментарі Інтерфакс-Україна.

Зокрема, зв'язок від оператора знову працює в Енергодарі, Кам'янці-Дніпровській, Водяному, Дніпровці, Нововодяному та Благовіщенці.



Тим, хто користується національним роумінгом, компанія рекомендує раз на добу знову повертатися до "домашньої" мережі.