Один із операторів відновив мобільний зв'язок в низці населених пунктів на Запоріжжі
Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна відновив роботу у низці сіл та міст Запорізької області
Про це повідомила пресслужба компанії у коментарі Інтерфакс-Україна.
Зокрема, зв'язок від оператора знову працює в Енергодарі, Кам'янці-Дніпровській, Водяному, Дніпровці, Нововодяному та Благовіщенці.
Тим, хто користується національним роумінгом, компанія рекомендує раз на добу знову повертатися до "домашньої" мережі.
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