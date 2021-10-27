Один з головних талантів "Шахтаря" назвав ціль "гірників" в Кубку України

Судаков поділився очікуваннями від матчу з "Чорноморцем" у 1/8 фіналу Кубка України, який відбудеться сьогодні, 27 жовтня. Початок о 19:30



"Немає права на помилку. Один матч, який потрібно лише вигравати. У Кубку програв – вилетів, не можна допускати таких помилок. Здається, що ми останні 3 роки не вигравали Кубок України. Цього року треба виграти", – сказав футболіст.



Георгій Судаков вважається одним з головних талантів "Шахтаря" та українського футболу. 19-річний півзахисник зіграв 8 матчів і забив 3 голи у цьому сезоні.



19 серпня півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков розповів, як просто на футбольному полі його розкритикували за виступ у збірній України на Євро-2020.