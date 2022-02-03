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Один з найважливіших кораблів у історії Австралії: археологи виявили затонуле судно капітана Джеймса Кука

3 лютого, 2022 четвер
15:25
Наука Джеймс Кук

Археологи зі США й Австралії виявили затонулий корабель мандрівника і першовідкривача капітана Джеймса Кука, який шукали протягом 22 років

Про це пише The Guardian.

"Було знайдено останнє пристанище одного з найважливіших кораблів в історії Австралії", - повідомив директор Австралійського музею мореплавства Кевін Сампшен.

Він додав, що судно Endeavour виявили біля берегів США, неподалік від Род-Айленду.

Корабель побудували в 1764 році в Англії. У 1768 році Джеймс Кук вирушив на судні в експедицію до Тихого океану. У 1770 році мандрівник зупинився в Австралії, а потім дістався до узбережжя Нової Зеландії.

У 1778 році, під час війни США за незалежність, британський флот затопив корабель. Ще за рік на Гавайях, під час третьої експедиції до Тихого океану, було вбито Джеймса Кука.

Корабель розшукували з 1999 року. За цей час археологи виявили кілька інших суден 18 століття. Історики США дискутують, чи є знайдений корабель судном Endeavour. Австралійські історики переконують, що мають достатньо доказів своєї гіпотези.
 

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