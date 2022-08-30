Одягав футболку з написом "Вежливые люди": власкор "Ради" на Луганщині Артем Весько отримав держнагороду
23 серпня президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку медійників. Серед них – власкора каналу "Рада", який одягав футболку з сепаратистським логотипом
Увагу на це звернули в Інституті масової інформації.
23 серпня до Дня Незалежності України Володимир Зеленський нагородив низку медійників. Серед них було п'ятеро людей з Луганщини, зокрема Артем Весько. Нині він є власним кореспондентом каналу "Рада" на Луганщині.
Кореспондент отримав орден "За заслуги" III ступеня. Його нагороджено "за значні заслуги в зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку".
Луганські журналісти обурилися таким розвитком подій. Вони пригадують, як у 2016 році Весько, який тоді працював власкором Лисичанської ТРК "Акцент", на сесії Лисичанської міської ради був одягнутий у футболку з написом "Вежливые люди". Саме так 2014 року під час анексії Криму у РФ називали російських окупантів без форми та розпізнавальних знаків.
Так, незгоду в соціальних мережах висловив журналіст "Реальної газети" і "Змісту" Олександр Білокобильський.
"І ще не розумію оце формулювання "мужність" - може, він під обстрілами украінскіх каратєлєй знімав репортажі про освободітєлєй?" – пише Білокобильський.
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