Офіс президента хоче створити силове надутворення, концентрація повноважень в одному відомстві перетворить його на КДБ, - політексперт Кулик

Про це в ефірі Еспресо сказав політичний експерт Віталій Кулик.

"Вся історія навколо закону про СБУ, про переформатування структур силового блоку свідчить про бажання Банкової створити надутворення - наділити повноваженнями силовиків, об'єднати структури в одну і переформувати повноваження на користь однієї із структур", - зазначив він.

Кулик додав, що можливо в умовах війни це має сенс.

"Тут є небезпека. Концентрація повноважень в одному силовому відомстві перетворить його на КДБ - це те, за що нас критикували західні партнери. Ми зараз спостерігаємо спробу консолідувати в одній структурі і зациклити її на управління Банковою і самого президента. Це і визначає кадрові зміни у силовому блоці", - сказав політексперт.