Офіцер ЗСУ Штефан опублікував нові фото знищених росіян: від лейтенантів до капітанів

Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

ЗСУ успішно "демобілізували" капітана Олексія Чірова, старшого лейтенанта Геннадія Командова, підполковника Олексія Красноруженка і лейтенантів Кирила Квашніна, Максима Грицаєнка і Юрія Зайцева.

Ввечері 19 січня Штефан показав ще двох знищених окупантів: капітана-лейтенанта Північного флоту Івана Ігнатенка та старшого лейтенанта Руслана Сінгатулліна.

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