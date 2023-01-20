Офіцер ЗСУ Штефан опублікував нові фото знищених росіян: від лейтенантів до капітанів
Українські захисники ліквідували ще вісім російських терористів, які воювали проти України
Про це інформує в телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
ЗСУ успішно "демобілізували" капітана Олексія Чірова, старшого лейтенанта Геннадія Командова, підполковника Олексія Красноруженка і лейтенантів Кирила Квашніна, Максима Грицаєнка і Юрія Зайцева.
Ввечері 19 січня Штефан показав ще двох знищених окупантів: капітана-лейтенанта Північного флоту Івана Ігнатенка та старшого лейтенанта Руслана Сінгатулліна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.13Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе