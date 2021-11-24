Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, один український військовий отримав поранення

Про це повідомляють у штабі ООС.



У напрямку Зайцевого російські найманці застосували станкові протитанкові гранатомети.



Поблизу Верхньоторецького окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



У бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



Біля Широкиного російські найманці використали міномети калібру 120 мм.



Унаслідок обстрілів з боку окупантів один український військовий дістав поранення й був госпіталізований. Він у задовільному стані.



Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили російських найманців припинити обстріли.



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