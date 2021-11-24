Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, один український військовий отримав поранення
За добу 23 листопада окупанти чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, один з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляють у штабі ООС.
У напрямку Зайцевого російські найманці застосували станкові протитанкові гранатомети.
Поблизу Верхньоторецького окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Біля Широкиного російські найманці використали міномети калібру 120 мм.
Унаслідок обстрілів з боку окупантів один український військовий дістав поранення й був госпіталізований. Він у задовільному стані.
Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння та змусили російських найманців припинити обстріли.
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