Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. З важкої зброї обстріляні Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає", - зазначив він.

У Чугуєві окупанти поранили 52-річного чоловіка, а в Коробочкиному та Чкаловському - ще двох людей. У Малинівці також поранено двох цивільних, у Балаклії - літню жінку.

На Харківщині тривпють бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагаються обстрілювати позиції ЗСУ та втримати раніше захоплені території. У районі Черкаських Тишків окупанти застосували фосфорні боєприпаси.

"У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке - Долина та Бражківка - Вірнопілля. Наші Збройні Сили тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - зауважив Олег Синєгубов.

5 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог застосував фосфорні бомби на Харківщині.

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