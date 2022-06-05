Окупанти гатили по Харківщині: 6 людей отримали поранення, зруйновано будинки
На Харківщині 4 червня окупанти застосовували фосфорні боєприпаси, поранили 6 людей, зруйнували будинки та господарчі споруди
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. З важкої зброї обстріляні Дергачі та навколишні села. Постраждалих немає", - зазначив він.
У Чугуєві окупанти поранили 52-річного чоловіка, а в Коробочкиному та Чкаловському - ще двох людей. У Малинівці також поранено двох цивільних, у Балаклії - літню жінку.
На Харківщині тривпють бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагаються обстрілювати позиції ЗСУ та втримати раніше захоплені території. У районі Черкаських Тишків окупанти застосували фосфорні боєприпаси.
"У районі Ізюму найгарячіше. Окупанти роблять спроби наступу у напрямках Довгеньке - Долина та Бражківка - Вірнопілля. Наші Збройні Сили тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат", - зауважив Олег Синєгубов.
- 5 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог застосував фосфорні бомби на Харківщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе