Про це повідомляє ДТЕК.

Унаслідок обстрілу й відключення підприємства від енергосистеми людям обмежили теплопостачання. За попередньою інформацією, постраждалих у результаті атаки немає.

"Унаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні", - повідомили в ДТЕК і зазначили, що після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.

При цьому в ДТЕК не уточнили, про який саме регіон ідеться.

ДТЕК відключив від енергосистеми одне з підприємств після ракетного удару РФ 5 грудня.

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