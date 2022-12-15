Окупанти масовано обстріляли енергооб'єкт ДТЕК: мирним жителям обмежено теплопостачання
У четвер, 15 грудня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК, унаслідок чого його було відключено від енергосистеми
Про це повідомляє ДТЕК.
Унаслідок обстрілу й відключення підприємства від енергосистеми людям обмежили теплопостачання. За попередньою інформацією, постраждалих у результаті атаки немає.
"Унаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні", - повідомили в ДТЕК і зазначили, що після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків.
При цьому в ДТЕК не уточнили, про який саме регіон ідеться.
- ДТЕК відключив від енергосистеми одне з підприємств після ракетного удару РФ 5 грудня.
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