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Окупанти на півдні збільшили кількість патрулів через страх українського контрнаступу

28 квітня, 2023 п'ятниця
17:30
Війна з Росією Окупанти

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські терористи збільшили кількість патрулів для виявлення "диверсантів"

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Так, окупанти очікують ймовірного “контрнаступу” в регіоні й тому посилили патрулювання для виявлення членів українського підпілля. Місцевих мешканців перевіряють вибірково, зокрема можуть перевіряти телефони чи наявність російського паспорта. Проте ці перевірки марні, коли більшість населення сприймає тебе як ворога", - пишуть у ЦНС.

У Центрі наголошують, що останніми днями в регіоні відбулось кілька успішних уражень військових об’єктів РФ, а партизани продовжують ліквідовувати ворогів.

Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
воєнні злочини Росії
наступ ЗСУ
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