Окупанти на півдні збільшили кількість патрулів через страх українського контрнаступу
На тимчасово окупованих територіях півдня України російські терористи збільшили кількість патрулів для виявлення "диверсантів"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Так, окупанти очікують ймовірного “контрнаступу” в регіоні й тому посилили патрулювання для виявлення членів українського підпілля. Місцевих мешканців перевіряють вибірково, зокрема можуть перевіряти телефони чи наявність російського паспорта. Проте ці перевірки марні, коли більшість населення сприймає тебе як ворога", - пишуть у ЦНС.
У Центрі наголошують, що останніми днями в регіоні відбулось кілька успішних уражень військових об’єктів РФ, а партизани продовжують ліквідовувати ворогів.
- 28 квітня представникам російських держкомпаній, які працюють на окупованому Криму, наказали готуватися до виїзду з тимчасово окупованого півострова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе