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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти намагаються наступати й обстрілюють цивільні об'єкти, але ЗСУ дають їм відсіч, - Генштаб

Окупанти намагаються наступати й обстрілюють цивільні об'єкти, але ЗСУ дають їм відсіч, - Генштаб

3 березня, 2022 четвер
08:21
війна з Росією окупанти

Росіяни зазнали невдач майже в усіх спробах наступу, продовжують обстрілювати мирні міста та визнали факти загибелі та поранень свої військових

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Не досягнувши успіху майже на всіх напрямках, на яких просувалися, росіяни знову почали вночі обстрілювати житлові квартали великих міст. ЗСУ обороняють визначені рубежі, контратакують і блокують сили окупантів.

На Волинському напрямку вороги проводять демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському намагаються йти в наступ у районі населених пунктів Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів. Крім того, вони розгортають польові логістичні табори в районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин і Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень із ЗСУ, намагаються дістатися північних околиць Києва.

Їхні частини та підрозділи зосередилися в районах Баришевки, Нової Басані, Любеча. Частиною сил БТГр зі складу 200 ОМСБр 14 АК Північного флоту ЗС РФ, яка фактично втратила боєздатність, ворог здійснює перегрупування та намагається наступати в напрямку Броварів і Києва.

На Слобожанському напрямку окупанти наступають у районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагають продовжити наступ у напрямку Лозової, але потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку росіяни зі складу 1 та 2 АК за підтримки артилерії продовжують наступ у районах Нового Айдара, Волновахи та Маріуполя. Головної мети, щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей вони не досягли.

На Таврійському напрямку росіяни намагаються наступати. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів вони зосередили основні зусилля на напрямку Миколаїв - Вознесенськ.
У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту окупантів обстрілюють цивільні кораблі та захоплювати в полон моряків.

"Вперше російські військові злочинці визнали факт масової загибелі та поранень власних солдат. Під час чергового, вечірнього брифінгу офіційний представник російського міністерства оборони РФ оприлюднив власну інформацію про втрати російських окупаційних військ в Україні: 498 загиблих та 1597 поранених", - зазначили в Генштабі.

Частина сил росіян продовжує дії в районах Енергодара, Василівки, Токмака, Новопетрівки. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зі складу 205 окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії ЗС РФ продовжують наступ для виходу на околиці Запоріжжя й Маріуполя.
Для забезпечення висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ біля Баловного окупанти висадили малочисельний десант, який було знищено.

В акваторії Чорного моря рухається десантнмй загін ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів і трьох ракетних катерів у напрямку Одеси. 

Київ та інші міста України зазнають ракетно-бомбових ударів ворога. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки враження та точність попадання ворожих ракет. 

"І про найважливіше, звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу. Ворога деморалізовано, він продовжує нести втрати! Разом переможемо!!!" - зауважили в Генштабі ЗСУ.

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Автор
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