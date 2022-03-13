Окупанти обстріляли Попасну білим фосфором - забороненою Женевськими конвенціями зброєю
Російські окупанти обстрілюють міста забороненою Женевськими конвенціями зброєю - застосували фосфорні боєприпаси у Попасній
Про це повідомив у Facebook перший заступник голови патрульної поліції Києва Олексій Білошицький
"Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel (палаючий купол). Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання і пожежі", - пише Білошицький.
Нагадаємо, що за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, білий фосфор може горіти при температурі понад 800 градусів за Цельсієм. Спровоковані ним пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів.
Наслідками ураження такою зброєю можуть бути болючі та дуже тяжкі рани, що призводять до хімічних опіків та повільної болісної смерті.
Така зброя - бомби, артилерійські снаряди, міни, ракети, гранати - містить отруйний білий фосфор. Використання таких боєприпасів заборонено Женевськими конвенціями.
- Нагадаємо, що в Україні було створено ресурс для документування воєнних злочинів, скоєних російською армією в Україні.
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