Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено двох мирних мешканців
Росіяни обстріляли з із реактивних систем залпового вогню житловий сектор Вовчанська, що в Харківській області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У Вовчанську внаслідок сьогоднішніх вечірніх обстрілів із РСЗВ постраждали мирні мешканці. Окупанти вдарили із реактивних систем залпового вогню просто по житловому сектору. Поранені 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік", – йдеться в повідомленні.
Обох постраждалих госпіталізували, вони отримали вибухові травми й осколкові поранення. Стан поранених медики оцінюють як середній.
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