Окупанти планують евакуацію посадовців та їхніх родин з Василівки на Запоріжжі в Крим
Російські загарбники розробили план евакуації посадовців ворожої адміністрації та їхніх родичів з тимчасово окупованого міста Василівка Запорізької області до Криму
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що згідно з планом колаборанти з сім'ями мають виїхати в тимчасово окупований Крим за дві години до відступу російських військових з Василівки на Запоріжжі.
"Відповідним планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої", - пише відомство.
В окупаційні адміністрації Криму також почали формувати плани евакуації. Рашисти формують перелік працівників та їх родин, які підлягають першочерговій евакуації.
Водночас у деяких містах плани вже сформували й навіть затвердили, зокрема, у кримському Красноперекопську.
"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях", - наголошують в ЦНС.
Крім того, ворог посилює поліцейський режим на українських територіях.
Поліціянти використовують свої повноваження для утиску українців, а не своїх "колег" із ПВК "Вагнер" і "Ахмат", що більше посилює соціальну кризу в регіоні.
Інструкція щодо організації підпілля на тимчасово окупованих територіях та дотриманням правил безпеки.
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