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Окупанти планують евакуацію посадовців та їхніх родин з Василівки на Запоріжжі в Крим

13 березня, 2023 понедiлок
12:56
війна з Росією окупанти

Російські загарбники розробили план евакуації посадовців ворожої адміністрації та їхніх родичів з тимчасово окупованого міста Василівка Запорізької області до Криму

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що згідно з планом колаборанти з сім'ями мають виїхати в тимчасово окупований Крим за дві години до відступу російських військових з Василівки на Запоріжжі.

"Відповідним планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої", - пише відомство.

В окупаційні адміністрації Криму також почали формувати плани евакуації. Рашисти формують перелік працівників та їх родин, які підлягають першочерговій евакуації.

Водночас у деяких містах плани вже сформували й навіть затвердили, зокрема, у кримському Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях", - наголошують в ЦНС.

Крім того, ворог посилює поліцейський режим на українських територіях.

Поліціянти використовують свої повноваження для утиску українців, а не своїх "колег" із ПВК "Вагнер" і "Ахмат", що більше посилює соціальну кризу в регіоні.

Інструкція щодо організації підпілля на тимчасово окупованих територіях та дотриманням правил безпеки.

  • Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, зазначив, що окупанти намагаються зробити колаборантське місто на території Арабатської Стрілки й створюють там урядовий центр.  
  • У Генштабі розповіли, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.  
  • На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни намагаються перепродавати викрадені в інших населених пунктах гаджети та побутову техніку місцевим жителям. 
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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