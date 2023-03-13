Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що згідно з планом колаборанти з сім'ями мають виїхати в тимчасово окупований Крим за дві години до відступу російських військових з Василівки на Запоріжжі.

"Відповідним планом росіяни хочуть заспокоїти зрадників, адже ті мають панічні настрої", - пише відомство.

В окупаційні адміністрації Криму також почали формувати плани евакуації. Рашисти формують перелік працівників та їх родин, які підлягають першочерговій евакуації.

Водночас у деяких містах плани вже сформували й навіть затвердили, зокрема, у кримському Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатацію українських промислових потужностей на захоплених територіях", - наголошують в ЦНС.

Крім того, ворог посилює поліцейський режим на українських територіях.

Поліціянти використовують свої повноваження для утиску українців, а не своїх "колег" із ПВК "Вагнер" і "Ахмат", що більше посилює соціальну кризу в регіоні.

Інструкція щодо організації підпілля на тимчасово окупованих територіях та дотриманням правил безпеки.