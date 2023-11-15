Окупанти погрожують селянам відібрати землю, якщо ті не перереєструють її до законів РФ, - ЦНС
Російські окупанти вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до законодавства РФ. В іншому випадку загарбники погрожують відібрати землі
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти продовжують на тимчасово окупованих територіях політику терору та репресій, аби залякати українців", - йдеться у повідомленні.
Зазначається. що для реалізації задуму відбрити землі у селян на ТОТ, росіяни створили фейкові кадастрові служби, які керуються ФСБ. Крім того, загарбники навіть розробили робочі групи в кожному регіоні за участі колаборантів з панівної партії Володимира Путіна "Єдина Росія".
Як додали у Центрі нацспротиву, завданням колаборантів буде агітація серед селян.
- Напередодні повідомлялося, що місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області не має доступу до достатньої кількості ліків. Натомість РФ перетворює лікарні на військові шпиталі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.87Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе