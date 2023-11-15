Окупанти погрожують селянам відібрати землю, якщо ті не перереєструють її до законів РФ, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти продовжують на тимчасово окупованих територіях політику терору та репресій, аби залякати українців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що для реалізації задуму відбрити землі у селян на ТОТ, росіяни створили фейкові кадастрові служби, які керуються ФСБ. Крім того, загарбники навіть розробили робочі групи в кожному регіоні за участі колаборантів з панівної партії Володимира Путіна "Єдина Росія".

Як додали у Центрі нацспротиву, завданням колаборантів буде агітація серед селян.