Окупанти скинули дві авіабомби та з артилерії обстріляли Шосткинську громаду: прокурори задокументували наслідки
За процесуального керівництва Сумської обласної та Шосткинської окружної прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, 29 квітня 2023 року близько 22:00 окупанти з території Російської Федерації скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіабомбами на територію одного з навчальних закладів Шосткинського району. У результаті авіаудару пошкоджено стіну будівлі.
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О 4:00 ранку 30 квітня 2023 року ворог здійснив артилерійський обстріл м.Дружба Шосткинського району. 2 приватні будинки зазнали пошкоджень.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції та Управління СБУ в Сумській області.
- У четвер, 27 квітня, російські терористи обстрілювали 9 територіальних громад Сумської області.
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