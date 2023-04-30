Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, 29 квітня 2023 року близько 22:00 окупанти з території Російської Федерації скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіабомбами на територію одного з навчальних закладів Шосткинського району. У результаті авіаудару пошкоджено стіну будівлі.

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О 4:00 ранку 30 квітня 2023 року ворог здійснив артилерійський обстріл м.Дружба Шосткинського району. 2 приватні будинки зазнали пошкоджень.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції та Управління СБУ в Сумській області.