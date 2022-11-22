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Головна війна з Росією Окупанти спалювали тіла своїх солдатів на звалищі біля Херсона, – The Guardian

Окупанти спалювали тіла своїх солдатів на звалищі біля Херсона, – The Guardian

22 листопада, 2022 вiвторок
01:01
війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

Жителі звільненого Херсона та робітники місцевого звалища розповіли, що росіяни спалювали на смітнику тіла своїх загиблих солдатів

Про це повідомляє The Guardian.  

У виданні з посиланням на слова місцевих мешканців зазначають, що на сміттєзвалищі на околиці Херсона серед куп сміття можна натрапити на те, що сталося тут нещодавно. За словами місцевих жителів і робітників, російські прапори, уніформа та шоломи досі видніються з-під багнюки, а сотні чайок і десятки бродячих собак нишпорять навколо.

До моменту, коли Херсонщину деокупували, цю територію відгородили й охороняли від сторонніх війська загарбників.

Як зазначає Guardian, кілька місцевих мешканців і робітників повідомили, що причиною такої тривожної секретності було те, що окупаційні сили мали там жахливу мету: скинути тіла своїх полеглих побратимів, а потім спалити їх.

Мешканці розповіли виданню, що бачили російські відкриті вантажівки, які прибували на місце з чорними мішками. Потім ці мішки підпалили, а в повітрі утворилася велика хмара диму з жахливим запахом горілого м’яса.

Місцеві мешканці вважають, що в такий спосіб росіяни знищували тіла своїх солдатів, загиблих під час боїв.

"Кожного разу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили останки на полігон і спалювали їх", – розповіла виданню 40-річна херсонка Ірина.

45-річна Світлана Вікторівна розповіла, що на в’їзді до цвинтаря було встановлено російський блокпост.

"Нас не підпускали до місця звалища, де спалювали тіла, – каже вона. – Так, я вам розкажу, як це було: приїхали сюди, залишили своїх солдатів-охоронців, вивантажили і спалили. Одного разу ми з чоловіком приїхали не в той час. Ми приїхали сюди, коли вони робили свій "бізнес", і вони сильно вдарили мого чоловіка дубиною по обличчю".

Жінка додала, що вона не бачила останків, адже росіяни "поховали все, що залишилося".

Українська влада заявила Guardian, що не може коментувати, чи розслідуються ці звинувачення.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Україні загинули майже 6000 військових, але наприкінці літа Пентагон оцінив близько 80 000 російських військових, які були вбиті або поранені.

  • З початку повномасштабного вторгнення в Україну й до ранку 21 листопада росіяни втратили 84 600 осіб загиблими, 2892 танки, 278 літаків та 261 гелікоптер

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