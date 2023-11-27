Окупанти в Криму почали регулярно відключати інтернет, - партизани
У тимчасово окупованому Криму почалися регулярні відключення інтернету
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
"Наші джерела повідомляють, що останнім часом у Криму розпочалося регулярне відключення інтернету. Найімовірніше, окупанти усвідомлено переривають зв'язок, щоб запобігти передачі інформації про свої переміщення. Таким чином вони намагаються перешкодити небайдужим громадянам коригувати удари Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.
Раніше партизани АТЕШ з'ясували, що біля тимчасово окупованої Євпаторії росіяни створюють нові вогневі точки.
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ посилює контроль над інтернетом і медіапростором на тлі підготовки до виборів президента.
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