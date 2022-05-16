Окупанти вчинили понад 230 злочинів проти довкілля в Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ
Через ракетні обстріли найбільше руйнувань зазнають інфраструктурні та промислові об’єкти, це має значний вплив на навколишнє природне середовище
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"З початку широкомасштабного російського вторгнення зафіксовано 231 злочин окупантів проти довкілля на території України та в акваторії Чорного моря. Найбільше випадків екоциду зафіксовано у Київській та Донецькій областях", - заявила вона.
За її словами, значну шкоду довкіллю завдають ракетні обстріли та бомбардування інфраструктурних та промислових об’єктів.
Крім того, військові дії Росії приводять до масштабних пожеж, що веде до токсичного забруднення атмосферного повітря, земель і водних ресурсів.
"У розпал бойових дій важко визначити обсяг забруднення навколишнього природного середовища та розмір завданої шкоди. Навіть після завершення війни деякі екологічні наслідки проявлятимуться роками", - говорить Денісова.
Відомо, що екоцид під час війни порушує вимоги частини третьої статті 38 І Протоколу Женевської конвенції. Вона забороняє застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, які мають на меті зашкодити природному середовищу.
- Нагадаємо, внаслідок воєнних дій в Україні зафіксовано понад 1200 фактів негативного впливу на навколишнє середовище (розрив снарядів, горіння лісів, хімічне забруднення тощо).
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