В Україні зафіксували понад 100 випадків екоциду та 1200 фактів негативного впливу на довкілля з боку окупантів, - Денісова

Про це в телеграмі повідомила омбудсман Людмила Денісова.



"Наразі зафіксовано понад 100 випадків екоциду та більше 1200 фактів негативного впливу на навколишнє середовище (розрив снарядів, горіння лісів, хімічне забруднення тощо). Згідно із статтею 441 Кримінального кодексу України екоцид - масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу", - зазначила вона.



Найнебезпечнішими для довкілля є російські атаки на українські АЕС, інфраструктурні та промислові об’єкти, заповідники та екосистеми, водні ресурси. Цілеспрямоване знищення природи й забруднення навколишнього середовища росіянами матимуть довгострокові наслідки не тільки для України, а й для багатьох країн світу.



Екоцид призводить до зникнення флори, вимирання фауни, отруєння атмосфери або водних ресурсів. За словами омбудсмана, потрібно запровадити єдиний і ефективний механізм протидії цьому злочину, адже його вплив може поширитися на багато дежрав.



"Дії РФ в Україні порушують не лише національне, а й міжнародне право та звичаї. У першу чергу це порушення Статуту ООН, а також частини третьої статті 38 І Протоколу Женевської конвенції, якою заборонено застосовувати методи або засоби ведення воєнних дій, які мають на меті завдати або, як можна очікувати, завдадуть широкої, довгочасної і серйозної шкоди природному середовищу", - наголосила Людмила Денісова.



Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові намагалися захопити ЧАЕС.

9 березня у МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС.

Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу. Вони вирили окопи в Рудому лісі - найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я.

31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі.

4 березня внаслідок російських обстрілів спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

14 березня Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС.

14 квітня росіяни робили укріплення на ЗАЕС, але технічно станцію контролювала українська сторона.

16 квітня на Запорізьку АЕС прибула чергова бригада з Росатома.

25 квітня над Хмельницькою АЕС зафіксували російські крилаті ракети.

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