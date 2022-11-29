Окупанти вдарили по Донеччині з "градів", є загиблий

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у телеграмі.

Він зазначив, що росіяни завдали удару з РСЗВ "Град" по житловому сектору, внаслідок чого одна людина постраждала, ще троє поранені. Наразі їм надається медична допомога.

29 листопада українські сили відбили атаки росіян в районах 10 населених пунктів Луганщини й Донеччини.

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