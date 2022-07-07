Окупанти вдарили ракетами по Одещині: пошкоджено ангари із зерном і причал на Зміїному
Росіяни 7 липня завдали 4 ракетних ударів по Одещині, пошкодивши ангари з 35 тоннами зерна та причал на Зміїному
Про повідомило ОК "Південь", передає місцева влада Одещини в телеграмі.
"Ворог двічі атакував Одещину. Удар 2 ракетами вночі прийшовся на 2 сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна", - йдеться в заяві.
За попередньою інформацією, унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув.
Також на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал.
- 3 липня депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, що Одещина звільнена від російських окупантів після їхньої втечі з острова Зміїний, і все, на що здатні росіяни, - це ракетні удари.
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