Про повідомило ОК "Південь", передає місцева влада Одещини в телеграмі.

"Ворог двічі атакував Одещину. Удар 2 ракетами вночі прийшовся на 2 сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна", - йдеться в заяві.

За попередньою інформацією, унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув.

Також на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал.

3 липня депутат Одеської міської ради Петро Обухов розповів, що Одещина звільнена від російських окупантів після їхньої втечі з острова Зміїний, і все, на що здатні росіяни, - це ракетні удари.

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