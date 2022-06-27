Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у фейсбук.

"Донецька область: поліція задокументувала 20 російських ударів по території області, серед постраждалих - дитина", – йдеться у повідомленні.

За добу 26 червня росіяни обстріляли 12 населених пунктів з авіації, ракет, артилерії, РСЗВ "град", "ураган" і "смерч". Є вбиті та поранені мирні жителі, зазначило МВС.

Ворог бив по містах Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар’їнка, смт Райгородок, селам Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка.

За даними МВС, у селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика, 2012 року народження. Дитина перебуває в лікарні.

Обстрілами Росія завдала руйнувань 20 цивільним об’єктам – поцілила по 11 житловим будинкам, школі, коксохімічному заводу, гаражам.

Поліція та СБУ відкрили відповідні кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали в МВС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині горять два склади ворожих боєприпасів.

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