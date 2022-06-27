Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині, є вбиті та поранені
Росія на Донеччині 26 червня обстріляла з "градів", "ураганів" і "смерчів" 12 населених пукнтів, зруйнувала 11 житлових будинків, школу і коксохімічний завод
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у фейсбук.
"Донецька область: поліція задокументувала 20 російських ударів по території області, серед постраждалих - дитина", – йдеться у повідомленні.
За добу 26 червня росіяни обстріляли 12 населених пунктів з авіації, ракет, артилерії, РСЗВ "град", "ураган" і "смерч". Є вбиті та поранені мирні жителі, зазначило МВС.
Ворог бив по містах Авдіївка, Слов’янськ, Торецьк, Бахмут, Костянтинівка, Мар’їнка, смт Райгородок, селам Новолуганське, Малинівка, Катеринівка, Маяки, Карпівка.
За даними МВС, у селі Малинівка внаслідок обстрілу касетними снарядами поранено хлопчика, 2012 року народження. Дитина перебуває в лікарні.
Обстрілами Росія завдала руйнувань 20 цивільним об’єктам – поцілила по 11 житловим будинкам, школі, коксохімічному заводу, гаражам.
Поліція та СБУ відкрили відповідні кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України, додали в МВС.
- Нагадаємо, на тимчасово окупованій Луганщині горять два склади ворожих боєприпасів.
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