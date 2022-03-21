Окупанти зіткнулись з дефіцитом запчастин для ремонту техніки та готують "вибори" на окупованих територіях Запорізької області, - Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у facebook.



"Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки", – йдеться у повідомленні.



Зокрема, загарбники зупинили підприємства корпорації “Уралзавод” та Челябинського тракторного заводу, бо імпортні комплектуючі перестали туди надходити. Ці підприємства виготовляють та ремонтують танки та іншу бронетехніку для потреб збройних сил російської федерації, відзначив Генштаб.



У Генштабі відзначають також приховану підготовку до проросійських "виборів" у окупованих містах і селах у Запорізькій області.



Крім того, окупанти зосередили в бердянському порту білі вантажні КАМАЗи.



"Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області", – йдеться у повідомленні.



В одному з населених пунктів Запорізької області ворог розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки, для якого привіз обладнання і співробітників російських оборонних підприємств. Там загарбники намагаються відновити 20 одиниць техніки.









Генштаб вкотре повідомив про фіксації випадків дизертирства серед особового складу росіян.



"Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою бєларусь", – розповіли в Генштабі.



Українська сторона також фіксує великий відсоток смертності саме серед важкопоранених російських загарбників.



У Новій Каховці Херсонської області окупанти масово перевіряють документи на блокпостах міста, аби виявити та затримати місцевих мешканців, які брали участь в АТО/ООС.



Нагадаємо, Росія



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Генштаб вкотре повідомив про фіксації випадків дизертирства серед особового складу росіян."Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою бєларусь", – розповіли в Генштабі.Українська сторона також фіксує великий відсоток смертності саме серед важкопоранених російських загарбників.У Новій Каховці Херсонської області окупанти масово перевіряють документи на блокпостах міста, аби виявити та затримати місцевих мешканців, які брали участь в АТО/ООС.Нагадаємо, Росія зіткнулася з браком високоточних ракет.