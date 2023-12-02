Окупанти зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень, - Тарнавський
Росіяни зменшують активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень, проте продовжують спроби просуватись піхотою
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень. Продовжує спроби просуватись піхотою - втратив майже 500 осіб", - йдеться у повідомленні.
За словами Тарнавського, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 4 авіаудари, провели 34 бойових зіткнення та здійснили 648 артобстрілів.
Він підкреслив, що українські військові тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.
Загальні втрати ворога склали 495 осіб. Знищено 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобілі. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено, зазначив Тарнавський.
- Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов розповів, що сьогодні зарано прогнозувати розвиток подій на Авдіївському напрямку через активні та динамічні бої на цій ділянці фронту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.73 Купівля 36.73Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе