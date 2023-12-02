Окупанти зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень, - Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Ворог зменшив активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень. Продовжує спроби просуватись піхотою - втратив майже 500 осіб", - йдеться у повідомленні.

За словами Тарнавського, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" окупанти завдали 4 авіаудари, провели 34 бойових зіткнення та здійснили 648 артобстрілів.

Він підкреслив, що українські військові тримають оборону на Авдіївському напрямку та продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

Загальні втрати ворога склали 495 осіб. Знищено 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобілі. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено, зазначив Тарнавський.