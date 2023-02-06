Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано 40 "прильотів"
5 лютого російські окупаційні війська із застосуванням гранатометів та мінометів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Під ворожим вогнем опинилися Середино-Будська, Юнаківська та Зноб-Новгородська громади Сумщини, Новгород-Сіверська громада Чернігівщини. Також під мінометним вогнем перебувала Зноб-Новгородська громада. Окупанти випустили 3 міни 120-мм калібру, вогонь відкривали з населеного пункту біла берізка.
По прикордонню Середино-Будської територіальної громади противник з боку населеного пункту зернове вів мінометний обстріл — зафіксовано 4 прильоти.
Згідно з інформацією, у другій половині дня російські окупанти накрили територію Юнаківської громади з мінометів, нараховано десяток прильотів.
Ввечері в прикордонні Новгород-Сіверської громади пролунало 25 пострілів з 30-мм станкового автоматичного гранатомета", — йдеться у повідомленні.
- У п'ятницю, 3 лютого, російські терористи використали міномети для обстрілу Чернігівської області.
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