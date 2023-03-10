Окупанти зводять незаконні споруди на території ЗАЕС і втручаються у роботу систем станції, - Держатомрегулювання

Про це під час брифінгу заявив виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"На ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проєктного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6", - повідомив Коріков.

Він додав, що окупанти розкомплектували внутрішній кризовий центр на ЗАЕС і розташували там військових. Унаслідок цього центр не може виконувати свої функції. Водночас зовнішній кризовий центр не має зв'язку, оскільки росіяни вивели з ладу комунікацію.

За словами Корікова, наразі неможливо оцінити обсяг завданої росіянами шкоди, це покаже післядеокупаційна експертиза. Він додав, що про ризик виведення станції з експлуатації через завдану шкоду зараз не йдеться.

"Ми не втратили надію на повернення станції до безпечної експлуатації після деокупації", - наголосив Коріков.