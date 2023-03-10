Окупанти зводять незаконні споруди на території ЗАЕС і втручаються у роботу систем станції, - Держатомрегулювання
Російські загарбники на ЗАЕС втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання, а також зводять на території станції незаконні споруди
Про це під час брифінгу заявив виконувач обов'язків голови Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.
"На ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проєктного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6", - повідомив Коріков.
Він додав, що окупанти розкомплектували внутрішній кризовий центр на ЗАЕС і розташували там військових. Унаслідок цього центр не може виконувати свої функції. Водночас зовнішній кризовий центр не має зв'язку, оскільки росіяни вивели з ладу комунікацію.
За словами Корікова, наразі неможливо оцінити обсяг завданої росіянами шкоди, це покаже післядеокупаційна експертиза. Він додав, що про ризик виведення станції з експлуатації через завдану шкоду зараз не йдеться.
"Ми не втратили надію на повернення станції до безпечної експлуатації після деокупації", - наголосив Коріков.
- 9 березня фахівці Укренерго відновили енергоживлення окупованої Запорізької АЕС, перерване ворожими ракетними ударами в четвер уночі.
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