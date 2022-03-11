"Окупантів багато, але вони втратили ініціативу": Резніков повідомив, що ЗСУ контратакують ворога на всіх напрямках

Про це Резніков написав у Facebook.



"Наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки на усіх напрямках", - повідомив Резніков.



Очільник Міноборони зазначив, що окупанти, зазнавши поразок на полі бою, посилюють терористичні напади на цивільні обʼєкти українських міст.



"По всім військовим злочинцям буде проведена відповідна робота, жоден не сховається", - наголосив Резніков.



Ситуацію в Маріуполі Резніков назвав дуже складною.



"Дуже складною є ситуація у Маріуполі. Ворог тримає місто у заручниках, влаштувавши справжній акт геноциду. Ми намагаємося забезпечити гуманітарні коридори. Але це надзвичайно складно - росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин. У них немає ні гідності, ні честі, ні милосердя", - написав Резніков.



Міністр додав, що на тимчасово окупованих територіях півдня України росіяни намагаються розгорати поліцейську інфраструктуру.



Також Резніков повідомив про дострокове перерахування 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану усім категоріям військовослужбовців.



"Вчора на місяць раніше встановленого терміну, військовим частинам перераховано 12,5 млрд гривень на виплату додаткової винагороди на час дії воєнного стану усім категоріям військовослужбовців, встановленої на виконання Указів Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського. Це перший транш за лютий – початок березня. Після систематизації бойових наказів підуть інші транші. Грошове забезпечення учасників бойових дій складатиме 100 тис. грн. на місяць, не рахуючи премій за знищену техніку тощо. Ми робимо виплати на випередження, бо хочемо, щоб військові почувалися захищеними. Зараз не до формалізму", - написав Резніков.



Крім того, міністр повідомив про налагодження системи оборонних закупівель за бюджетні кошти.



"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2022 р. № 201 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169" такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. Ми діємо за визначеною процедурою, в нас ведеться постійна робота із закупівель, все добре. Звіти за їх результатами в електронній системі будуть оприлюднені після припинення чи скасування воєнного стану згідно до Постанови. Ми концентруємось на тому, щоб поставки були гарантовані і здійснювались вчасно. Це стосується всього – від харчування до одягу, до боєприпасів. Сформовані значні резерви палива. Зараз ми відшліфовуємо логістику, адже багато маршрутів постачання змінилися, наші війська активно маневрують. Точно будуть якісь збої, але усі заряджені на те, щоб їх негайно виправляти", - написав Резніков.



Міністр також подякував небайдужив людям, які підтримують армію.



"Хочу подякувати усім громадянам, бізнесу, які допомагають забезпечувати армію. Воїни відчувають цю підтримку, тому в них зовсім інша мотивація, ніж в російських загарбників", - підсумував Резніков.



Нагадаємо, раніше міністр оборони України закликав не поширювати інформацію про надання Україні зброї раніше за офіційні джерела.