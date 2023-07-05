Про це інформує Reuters.

"Десятки роботів, у тому числі кілька гуманоїдів, займуть центральне місце на конференції, організованій технологічним агентством ООН у Швейцарії цього тижня, щоб продемонструвати свій потенціал, щоб допомогти йому досягти низки все більш неймовірних глобальних цілей", - пише відомство.

Встановлені у 2015 році 17 цілей сталого розвитку ООН спрямовані на покращення життя людей і планети до 2030 року, але зараз багато хто не вірить у їх реалізацію.

Серед роботів - зірок заходу Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) є ті, хто має навички догляду, як-от "Надін", соціальний робот, який виявляє емоції та запам’ятовує людей - навички, які він уже застосовував для мешканців старечих будинків.

Вершиною дводенного заходу стане група роботів, які відповідатимуть на запитання журналістів у п’ятницю на першій у світі пресконференції "людина - робот".

"Ідея полягає в тому, щоб продемонструвати їхні можливості та виклики, щоб розпочати глобальний діалог про робототехніку назавжди", - сказав керівник відділу стратегічної взаємодії в Бюро стандартизації електрозв’язку Фредерік Вернер.

Роботи можуть стати популярними протягом наступних п’яти років так, як генеративний штучний інтелект, який лежить в основі ботів, таких як ChatGPT від OpenAI.

"У вас є точка перелому, де матеріалознавство, термін служби батареї, підключення до мережі, штучний інтелект і машинне навчання - усі ці речі зійдуться, щоб зробити робототехніку більш доступною, ніж зараз", - додав Вернер.

Агентства ООН уже застосовують штучний інтелект, як-от проєкт HungerMap Всесвітньої продовольчої програми, який аналізує дані для виявлення областей, що потрапляють у голод. Він також розробляє вантажівки з дистанційним керуванням для доставлення екстреної допомоги в небезпечні зони. Всесвітня організація охорони здоров’я працює над системою порівняльного аналізу, щоб забезпечити точність діагностики захворювання на ШІ.

"Цілі розвитку, скажімо так, на жаль, не виконуються, і я вірю, що штучний інтелект може допомогти їх врятувати, поки не пізно", - висловився генеральний секретар ITU Дорін Богдан-Мартін.

ITU об’єднує 193 країни та понад 900 організацій, включаючи університети та компанії, такі як Huawei і Google. Він регулює глобальний радіочастотний спектр і орбіти супутників і розробляє стандарти для штучного інтелекту.