ООН заборонила співробітникам називати "війною" чи "вторгненням" ситуацію в Україні
Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам називати "війною" або "вторгненням" військові дії Росії в Україні, натомість вимагає використовувати терміни "конфлікт" або "воєнний наступ"
Про це повідомляє The Irish Times.
У листі до співробітників Департамент комунікацій ООН наказав співробітникам не описувати ситуацію як війну і не додавати український прапор до особистих або офіційних акаунтів у соціальних мережах.
"[Використовуйте терміни] "конфлікт" або "воєнний наступ", а НЕ "війна" чи "вторгнення", коли йдеться про ситуацію в Україні", - йдеться в електронному листі, з яким ознайомилося видання.
"НЕ додавайте прапор України до особистих або офіційних акаунтів чи веб-сайтів у соціальних мережах", - цитує лист The Irish Times.
Політика комунікацій пояснюється в електронному листі як спосіб уникнути "репутаційного ризику". В ООН заявили, що міжнародні державні службовці зобов’язані "бути неупередженими".
Нагадаємо, РФ є одним із п'яти постійних членів Ради безпеки ООН та має право вето в організації.
Російські чиновники не вживають слово "вторгнення" та називають напад на Україну "спеціальною військовою операцією".
ООН не відразу відповіла на запит видання про коментар.
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