Опендатабот: 12% компаній, які потрапили в санкційний список РНБО, змінили назву

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстру компаній та судового реєстру Опендатабот.



У сервісі відмітили, що зміна назви не прибирає санкції з компанії. Статус юрособи не змінюється, бо залишається незмінним її реєстраційний код. Натомість контрагентам, які натрапили на "перевертнів", контракт із такою компанією може призвести до матеріальних та репутаційних збитків.



"Вочевидь, зміна назви юридичної особи направлена на можливість продовження її господарської діяльності попри чинні санкції. Але, звісно, такі дії є лише введенням в оману та не можуть зняти з компанії обмеження. Щоб убезпечити бізнес та не потрапити до "пастки" із підсанкційною компанією, треба завжди перевіряти контрагента за кодом ЄДРПОУ, - сказав керівник корпоративних продуктів Опендатабота Федір Сафір.



Наразі у підсанкційному списку РНБО - 333 українські юрособи.

Нагадаємо, 15 листопада Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо зміни даних п’яти осіб підсанкційного списку.

17 грудня Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти власників літаків, якими Медведчук і Козак літали до РФ.